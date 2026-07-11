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Polícia

Ipixuna do Pará registra acidente fatal na BR-010 neste sábado (11)

Acidente envolveu um carro de passeio e uma caçamba que colidiram resultando no falecimento do condutor do veículo de menor porte

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Condutor do carro de passeio morreu no local do acidente (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Um homem morreu neste sábado (11) em acidente envolvendo um carro de passeio e uma caçamba no km-3 da rodovia BR-010, no município de Ipixuna do Pará, na região nordeste do estado. Segundo a Polícia Civil do Pará, a vítima conduzia um carro de passeio e, em virtude do acidente, não resistiu aos ferimentos e morreu no local da ocorrência. A identidade do motorista, até o momento, não havia sido oficialmente confirmada.

A caçamba não teria conseguido completar a subida de uma ladeira na pista a acabou voltando de ré, para atingir em cheio o carro de passeio, que seguia viagem logo atrás desse veículo de carga pesada, e provocou a morte do motorista, segundo as primeiras informações sobre o acidente. 

O condutor do carro ficou preso às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil atuaram na ocorrência e na retirada do corpo. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Ipixuna do Pará, iniciou as diligências para apurar as circunstâncias, as causas e a dinâmica do acidente.

O acidente provocou congestionamento nos dois sentidos da BR-010. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para a orientação dos motoristas e o isolamento da área. O tráfego de veículos no local precisou ser operado temporariamente sob o sistema de "siga e pare". O trecho da via no sentido São Miguel do Guamá teve de ser interditado para a realização dos trabalhos de perícia e remoção dos veículos.

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