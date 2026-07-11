Cobrança de passagem para criança autista gera confusão em van de transporte alternativo, em Belém

Uma discussão dentro de uma van de transporte alternativo gerou revolta nas redes sociais neste sábado (11), após uma cobradora exigir o pagamento de uma segunda passagem para uma criança autista que viajava no colo da mãe. O episódio aconteceu na rodovia Augusto Montenegro, em Belém, e escalou rapidamente para agressões verbais e físicas envolvendo a funcionária do veículo, a responsável pelo menor de idade e um passageiro que filmava o tumulto.

O estopim do conflito teria ocorrido quando a mãe tentou exercer o direito de viagem do filho no colo, explicando que o menino tem Transtorno do Espectro Autista (TEA) e não ocupava assento extra.

No início do registro em vídeo, a passageira afirma "Eu não te chamei de 'ladrona'!", momento em que a cobradora rebate de forma agressiva, gritando "Te faz de mulher!". Ao notar que um homem registrava a cena, o motorista do veículo questionou o motivo da gravação, e o rapaz respondeu "Porque eu quero". Em seguida, o autor das imagens é hostilizado pela mulher com ofensas homofóbicas.

Homem ameaça processo e cobradora o agride com tapa

A funcionária passou a provocar o rapaz que filmava a situação com gritos de "Bate em mim, vem! Vou chamar a polícia!". Testemunhas que presenciaram o ocorrido relataram que a agressora agiu de forma intencional para induzir uma reação, sabendo que o homem não revidaria as agressões físicas por ela ser mulher. Quando o homem afirma que processaria a cobradora, ela responde em tom de deboche: "Eu tenho 10 advogados, meu querido!".

As imagens também mostram a mulher desferindo um tapa contra o celular do homem, fazendo a imagem tremer violentamente e cortar em direção ao chão. No desfecho do vídeo, ela aparece no estribo da van repetindo "Me chama de ladrona!", enquanto a mãe da criança autista questiona "Por que tu não especificou que ele pagava?" e reitera que não a insultou. Também é possível ouvir uma mulher gritando: "Ele é autista! Ele é meu neto!".

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil do Pará, que informou não ter recebido registro de boletim de ocorrência sobre o caso até o início da tarde deste sábado.

Histórico de violência no transporte público de Belém

O desrespeito aos direitos de pessoas com TEA não se restringe ao caso da van na rodovia Augusto Montenegro. No mês de abril, outra grande confusão foi registrada dentro de um ônibus de uma das linhas que saem de Icoaraci, em Belém, motivada por discussões sobre o uso do assento prioritário por uma mãe e seu filho autista. Uma idosa proferiu comentários ofensivos contra as vítimas e a situação evoluiu para agressão física, gerando revolta coletiva dos passageiros. O caso também circulou nas redes sociais.