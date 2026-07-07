BR-316 tem novas regras para circulação de veículos de carga, na Grande Belém

O Governo do Pará anunciou novas regras para a circulação de veículos de carga na BR-316, na Região Metropolitana de Belém. As mudanças passaram a valer com a publicação do Decreto nº 5.506, do último dia 3 de julho, e alteram os horários e os dias de restrição para o tráfego desses veículos.

De acordo com as novas normas, os horários de restrição passam a ser aplicados apenas de segunda a sexta-feira, nos períodos de maior fluxo de veículos: das 6h30 às 8h30 e das 17h30 às 19h30.

Outra mudança é que caminhões com Peso Bruto Total (PBT) de até 29 toneladas poderão circular sem restrição de horário na rodovia.

O decreto também estabelece que não haverá mais restrição para veículos de carga aos sábados, domingos e feriados não prolongados. A limitação permanecerá apenas durante feriados prolongados.

Segundo o Governo do Estado, as novas regras já estão em vigor e têm como objetivo adequar a circulação de veículos de carga às necessidades do tráfego na principal via de acesso à Região Metropolitana de Belém, mantendo as restrições apenas nos períodos considerados de maior movimento.