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Polícia

Mulher é encontrada morta e amordaçada em área de mata, em Parauapebas

A vítima ainda não foi identificada e apresentava sinais de violência

O Liberal
fonte

Guarda Municipal localiza corpo de mulher em avançado estado de decomposição no Pará (Roberto Modesto)

Um corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição na tarde deste domingo (22), em uma área de mata no bairro Piranga, no município de Parauapebas. A vítima ainda não foi identificada, mas trata-se de uma mulher que apresentava sinais de violência e estava amordaçada.

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Equipes da Guarda Municipal chegaram ao local após uma denúncia recebida pelo Centro de Controle e Operações. Ao chegar à área indicada, os agentes encontraram um grupo de moradores que apontou o local onde o corpo havia sido visto.

“De imediato a guarnição fez deslocamento na área de entrada de mata. Nós encontramos um aglomerado de moradores locais que apontaram a direção de onde o corpo estaria. Nós seguimos alguns metros de mata dentro e localizamos o corpo em estado de decomposição”, disse o inspetor Neves ao Correio Carajás.

A área foi isolada para preservar a cena e evitar a aproximação de curiosos. Além da Guarda Municipal, estiveram no local equipes das polícias Civil e Científica, com o Instituto Médico Legal (IML), responsável pelos procedimentos de remoção e necropsia do corpo.

Em nota, a Polícia Civil do Pará (PC-PA) informou que uma Delegacia de Homicídios está investigando o caso. “Equipes pesquisadores trabalham para esclarecer a autoria, a motivação e as especificações do crime”, disse. 

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