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Polícia

Homem é morto a facadas após discussão em Parauapebas, sudeste do Pará

Crime foi cometido na noite de sexta-feira (20), e Pólícia faz buscas para capturar suspeito

O Liberal
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Edmundo Santos não resistiu aos ferimentos, em ocorrência verificada em Parauapebas (Foto: Reprodução)

Uma discussão entre dois homens no município de Parauapebas, no sudeste do Estado do Pará, na sexta-feira (20) à noite, acabou resultando na morte de um deles. No caso, Edmundo Barreto Santos, conhecido na região como "Bahia". Ele foi morto a facadas, e o principal suspeito pelo crime é um homem conhecido como "Miranda", segundo testemunhas informaram à Polícia. Agora, os policiais faz diligências a fim de capturar o suspeito pelo crime.

O homicídio foi praticado no bairro Amazonas, em Parauapebas. De acordo com informações da Polícia Militar, o crime se deu na rua A21, tendo como motivo um desentendimento entre as duas pessoas. 

Os dois homens começaram uma discussão, e ambos estavam armados com facas. Em dado momento, o homem conhecido como "Miranda" desferiu de três a quatro golpes de faca contra Edmundo Santos. 

Muito ferido, Edmundo chegou a ser socorrido por moradores da área da ocorrência. Ele foi encaminhado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo nessa casa de saúde em Parauapebas.

Buscas

Após tomar conhecimento do crime, policiais passaram a fazer diligências para levantar informações sobre o paradeiro do suspeito. Desse modo, eles estiveram em endereços relacionados a "Miranda", como a casa dele e de familiares. Por enquanto, o homem não havia sido localizado. O celular da vítima foi entregue a uma mulher conhecida de Edmundo. 

A Polícia Civil segue investigando o caso.

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