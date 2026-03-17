Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Corpo de homem é encontrado em área isolada e segue sem identificação, em Parauapebas

As circunstâncias da morte estão sendo investigadas pela Polícia Civil

O Liberal

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na tarde de segunda-feira (16), na Rua C16, nas proximidades de um poço de água, no bairro Tropical 2, em Parauapebas, sudeste do Pará. As circunstâncias da morte estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

Por volta das 15h, uma equipe da Polícia Militar foi acionada após a denúncia do achado do corpo. Além da PM, equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica também estiveram no local para os primeiros levantamentos.

Após a realização da perícia, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará pelos procedimentos necessários.

Até o momento, a identidade da vítima e a causa da morte seguem desconhecidas. O homem vestia apenas uma bermuda e estava sem camisa. Quando foi encontrado, o corpo já apresentava sinais de decomposição.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Corpo de homem é encontrado em área isolada e segue sem identificação, em Parauapebas
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

polícia

Corpo de homem é encontrado em área isolada e segue sem identificação, em Parauapebas

As circunstâncias da morte estão sendo investigadas pela Polícia Civil

17.03.26 23h31

JUSTIÇA

Após anulação, policial militar acusado de execução volta ao banco dos réus em Belém

Até por volta das 21h, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) não havia divulgado o resultado da sentença

17.03.26 21h32

POLÍCIA

Homem é preso por importunação sexual dentro de ônibus no campus da UFPA, em Belém

O suspeito foi conduzido à unidade policial, onde foram realizados os procedimentos legais, e permanece à disposição da Justiça

17.03.26 20h20

Polícia

Suspeito de matar professor em Marabá morre após ser atropelado

A Polícia Civil investiga o caso e tenta identificar o condutor do veículo envolvido no atropelamento

17.03.26 19h44

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

JUSTIÇA

Após anulação, policial militar acusado de execução volta ao banco dos réus em Belém

Até por volta das 21h, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) não havia divulgado o resultado da sentença

17.03.26 21h32

INVESTIGAÇÃO

Polícia Civil investiga caso de jovem estuprada e agredida em Castanhal

A vítima segue internada no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua

16.03.26 10h24

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda