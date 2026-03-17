Corpo de homem é encontrado em área isolada e segue sem identificação, em Parauapebas

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na tarde de segunda-feira (16), na Rua C16, nas proximidades de um poço de água, no bairro Tropical 2, em Parauapebas, sudeste do Pará. As circunstâncias da morte estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

Por volta das 15h, uma equipe da Polícia Militar foi acionada após a denúncia do achado do corpo. Além da PM, equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica também estiveram no local para os primeiros levantamentos.

Após a realização da perícia, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará pelos procedimentos necessários.

Até o momento, a identidade da vítima e a causa da morte seguem desconhecidas. O homem vestia apenas uma bermuda e estava sem camisa. Quando foi encontrado, o corpo já apresentava sinais de decomposição.