Mulher é assassinada a tiros em região de garimpo em Itaituba; assassino deixa peruca para trás

Uma mulher identificada como Aline Fernandes de Lima, de 25 anos, foi morta a tiros na madrugada desta sexta-feira (31), na comunidade Crepurizão, região garimpeira de Itaituba, município do sudoeste paraense. A Polícia teria sido acionada por moradores em torno das 2h30. Populares relataram ter ouvido disparos de arma de fogo nas proximidades de um bar na comunidade. Ao chegar no local do crime, policiais constataram que a vítima já estava sem vida. Aline era natural de Manaus (AM).

Relatos iniciais dão conta de que a vítima foi abordada quando voltava para casa, onde morava com a companheira Samira dos Santos Pinheiro. Ela foi surpreendida por uma pessoa que vestia roupa escura de manga longa e usava uma peruca. O atirador disparou várias vezes contra a vítima, que ainda tentou correr para buscar socorro.

Já sem forças, Aline acabou caindo nos fundos da residência de um homem conhecido na comunidade pela alcunha de "Ceguinho", onde veio à óbito. O autor do crime fugiu do local, deixando para trás a peruca usada no momento do assassinato. Até o momento, ele (ou ela) não foi identificado. A polícia isolou a área do crime e recolheu as pistas deixadas pelo assassino. A Redação Integrada de O Liberal solicitou maiores informações sobre o caso às polícias Civil e Militar e aguarda retorno.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181) ou ao Centro Integrado de Operações-Ciop (190). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

(*Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)