'Mulher do Cacete' é presa pela PM suspeita de furtar R$ 1 mil de idoso, no Marajó

Uma mulher, identificada apenas como “Vanessinha” ou “Mulher do Cacete”, foi presa pela Polícia Militar na última segunda-feira (14/10), suspeita de furtar R$ 1 mil de um idoso de 73 anos. O crime aconteceu em Afuá, no Arquipélago do Marajó.

O gestor do 12º Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, coronel Márcio Abud, disse ao portal Notícia Marajó que os policiais da 32ª Companhia Independente de Polícia Militar (32ª CIPM) foram acionados pelo próprio idoso que relatou ter sido vítima do furto. O homem indicou a autora do crime, identificada como "Vanessinha" e conhecida no município pela prática de furtos, crime pelo qual já chegou a ser presa outras vezes.

Foi com a ajuda de moradores que a PM conseguiu localizar a suspeita. A “Mulher do Cacete” estava escondida no forro de uma casa abandonada localizada na rua Prefeito Emilson Gonçalves, bairro Capim Marinha. Com ela, a polícia encontrou o dinheiro da vítima.

Ainda conforme o portal Notícia Marajó, Vanessinha disse aos policiais que já havia gastado outra parte de dinheiro fazendo a compra de drogas de um homem identificado como Lucas, mas não informou o endereço dele. A suspeita foi apresentada à Polícia Civil.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.