PM prende suspeitos de furtar mortadela e conserva em açougue no Marajó

POLÍCIA

PF investiga crime eleitoral contra candidata transgênero que concorre ao cargo de vereadora no Pará

Segundo a polícia, dois investigados mesclaram imagens e vídeos regulares de campanha política com vídeos de conteúdo adulto no intuito de constranger e humilhar a candidata, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral