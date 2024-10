Kim Marques é vítima de furto em Belém; assista

O cantor Kim Marques foi vítima de furto na noite da última segunda-feira (30/09), em Belém. O artista teve o vidro do carro quebrado e um contrabaixo, que pertencia ao seu irmão, Ênio Marques, furtado. O veículo de Kim estava estacionado na esquina da Travessa Quintino Bocaiuva com a Avenida Comandante Brás de Aguiar. O caso foi registrado em boletim de ocorrência na Seccional de São Brás.

O contrabaixo furtado é de cor vermelha, com detalhes em preto, e traz o nome "Ênio Bass" gravado na parte frontal. O instrumento é uma peça única, feita por um luthier, especialista na confecção e reparo de instrumentos musicais, no Rio de Janeiro, há mais de 40 anos. "Fomos assaltados, quebraram a janela do nosso carro e levaram o contrabaixo do meu irmão. Estamos fazendo uma campanha em todas as redes sociais para recuperar o instrumento", disse Kim Marques.

Em depoimento ao grupo O Liberal, o cantor fez um apelo para que qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro do instrumento, entre em contato com ele por intermédio do Instagram ou pelo número (91) 98176-5774. "O importante é que a gente venha recuperar esse contrabaixo, que é uma peça única e é um material de trabalho do meu irmão. Estou aqui para pedir para você, por favor, entre em contato se souber de alguma coisa", concluiu.

Em nota, a Polícia Civil informou que irá instaurar um inquérito para apurar o furto e que equipes da Seccional de São Brás estão trabalhando para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime.