Museu Emílio Goeldi recebe obras raras recuperadas após roubo à instituição

Duas obras raras que haviam sido roubadas do Museu Emílio Goeldi e foram recuperadas pela Polícia Federal chegam à Belém, na quinta-feira (3/10), para serem realocadas ao acervo da instituição museológica e científica. Os livros fazem parte de um conjunto (40 in-fólios e 20 livros raros) subtraído em 2008 de dentro do museu. As obras foram levadas para outros países, mas, após um minucioso trabalho da PF, foram localizadas e trazidas para serem devolvidas.

Obra “Simiarum et vespertilionum Brasiliensium species novae", de 1823. (Foto: Divulgação)

Os livros recuperados são: “Reise in Chile, Peru und auf dem Amazonenstrome” (Viagem no Chile, Peru e no Rio Amazonas), publicada em 1836 e escrita pelo médico e botânico alemão Eduard Friedrich Poeppig; e "Simiarum et vespertilionum Brasiliensium species novae" (Novas espécies de macacos e morcegos do Brasil), publicada em 1823 pelo naturalista alemão Johann Baptist von Spix.

O livro de Poeppig foi recuperado em dezembro de 2023 pela aduana argentina e a obra de Spix foi resgatada em operação realizada no primeiro semestre de 2024 pela Polícia Federal, em colaboração com a Unidade de Artes e Antiguidades da Polícia Metropolitana de Londres, a Scotland Yard.

Obra “Reise in Chile und auf dem Amazonstrome (Viagem no Chile, Peru e no Rio Amazonas)” (Foto: Divulgação)

Com esta entrega, quatro obras raras furtadas já foram reincorporadas ao acervo do Museu Goeldi. A coleção, composta por 4 mil obras raras, é o cerne do acervo original da centenária Biblioteca Domingos Soares Ferreira Penna do Museu Goeldi, considerada de referência em assuntos amazônicos.

Devolução

A devolução das obras raras ocorrerá durante uma cerimônia realizada na quinta-feira (03/10), às 10h, na Biblioteca Domingos Soares Ferreira Penna, localizada no Campus de Pesquisa (Av. Perimetral, nº 1.901 – Terra Firme).