Pesquisadora do Museu Emílio Goeldi recebe homenagem por contribuíção à antropologia

A professora e antropóloga Lourdes de Fátima Gonçalves Furtado, pesquisadora aposentada do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), foi premiada com a medalha ‘Roquette Pinto’ pelo pioneirismo e contribuições à Antropologia. Ao lado de outros cientistas de referência nos diferentes campos, que também foram honrados, a pesquisadora recebeu a homenagem da Associação Brasileira de Antropologia (ABA) em uma cerimônia, na terça-feira (23/07).

Durante a trajetória acadêmica, Lourdes Furtado se destaca pelo trabalho pioneiro desenvolvido na Antropologia da Pesca. Ela realizou estudos sobre a pesca artesanal na Amazônia e a organização social das comunidades haliêuticas com interesse especial em torno das tradições culturais, as crenças, os costumes e os modos de vida das populações ribeirinhas. Os povos também estiveram entre os temas de diversas pesquisas do projeto Recursos Naturais e Antropologia das Sociedades Marítimas, Ribeirinhas e Estuarinas da Amazônia: Relações do Homem com o seu Meio Ambiente (RENAS), que a pesquisadora coordenava.

O projeto RENAS teve início em 2003, no Laboratório de Antropologia dos Meios Aquáticos (LAMAq). Os integrantes realizam estudos que auxiliam a implantação e gestão de Unidades de Conservação (UC), a elaboração de planos de manejo de recursos naturais e o atendimento das demandas de comunidades extrativistas marinhas da região. Ambos os projetos possuem uma forte característica extensionista, estabelecendo trocas e parcerias com as comunidades pesqueiras da zona costeira, das águas interiores do Médio Amazonas e do estuário amazônico.

“Todas essas pessoas que, com seus conhecimentos empíricos sobre a natureza, me ajudaram a desvendar particularismos socioculturais e ambientais dessas regiões, vencer desafios e a me defrontar com meus primeiros estranhamentos antropológicos face ao mundo das águas em sua materialidade, especificidades e simbologias”, declarou a antropóloga quando foi eleita para ocupar a cadeira nº 3 do Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP).

Honraria - A Medalha Roquette Pinto de Contribuição à Antropologia Brasileira foi instituída em 2003, por ocasião da comemoração dos 50 anos da ABA e, desde então, se tornou a principal distinção atribuída a pesquisadores, cuja trajetória e obra tenham contribuído para as diversas dimensões da Antropologia no país. Entre os cientistas já homenageados estão: Lux Vidal, Roque Laraia, Gilberto Velho, Roberto da Matta, Ruth Cardoso, Raymundo Heraldo Maués, Jane Felipe Beltrão e Alfredo Wagner de Almeida.