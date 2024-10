PM apreende armas e carro que pode ter relação com homicídio em Jacundá

A Polícia Militar (PM) apreendeu duas armas de fogo e um carro em Jacundá, município do sudeste do Pará, durante uma operação do 50º Batalhão de Polícia Militar (BPM). A equipe policial encontrou evidências relacionadas a um homicídio ocorrido na madrugada da última segunda-feira (30/09).

Dentro do carro foram encontrados um revólver calibre 38 com seis munições, sendo uma utilizada, e uma espingarda calibre 20 sem munição. A polícia acredita que o veículo e as armas tenham sido utilizadas no assassinato do jovem Bruno da Silva Alves, de 25 anos, que ocorreu na última segunda por volta das 2 horas, na rua Espírito Santo, bairro Alto Paraíso, em Jacundá.

O vídeo de uma câmera de vigilância registrou o assassino em um carro. Essas imagens foram fundamentais para a guarnição do Grupamento Águia localizar um veículo semelhante nas ruas da cidade. Segundo o tenente-coronel Rogério Pereira, comandante do 50º BPM, em entrevista ao Correio de Carajás, o proprietário teria concordado com a revista em sua residência.

“O proprietário concordou em permitir que a equipe policial realizasse uma busca em sua residência, onde foi encontrado um revólver calibre 38 com seis munições, sendo uma deflagrada e cinco intactas, além de uma espingarda calibre 20 sem munição”, detalhou.

O suspeito, o veículo e as armas foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Jacundá. A investigação segue para identificar se o suspeito tem envolvimento com o crime.