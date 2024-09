PRF recupera veículo roubado em Santarém

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou em Santarém uma pick up prata modelo Toyota Hilux, que havia sido roubada. Os policiais fizeram uma inspeção minuciosa e perceberam que alguns dos elementos de identificação divergiam dos padrões de fábrica.

Após consultas aos sistemas da PRF e minuciosa análise nos elementos identificadores, os policiais comprovaram que se tratava de um veículo adulterado com registro de roubo e furto em Parauapebas, município do sudeste do Estado do Pará.

Diante dos fatos, o veículo e o condutor foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Santarém/PA para os procedimentos cabíveis, em tese, pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.