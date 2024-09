Suspeito de dirigir moto embriagado é preso pela PRF em Itaituba

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso suspeito de dirigir sob influência de álcool na BR-230, no município de Itaituba, sudoeste do Pará. Conforme as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ação ocorreu na noite de sábado (31/08), quando o suspeito trafegava em uma motocicleta pelo quilômetro 1140. Ao realizar o teste de alcoolemia, foi constatado o ilícito.

Conforme a equipe da PRF, por volta das 22h56, a equipe abordou uma motocicleta. Durante a fiscalização, sentiram um forte odor de bebida alcoólica vindo do condutor. O motociclista foi convidado a realizar o teste do etilômetro (bafômetro) e foi constatado o teor alcoólico de 1,34 mg/L (miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões). Conforme as leis de trânsito, o valor é quatro vezes superior ao de 0,33 mg/L, o que caracteriza-se como crime de embriaguez ao volante.

O motociclista foi preso detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Itaituba, onde seriam realizados os procedimentos cabíveis, em tese, pelo crime de dirigir sob a influência de álcool.