Mãe é detida e filho adolescente apreendido suspeitos de receptação em Portel, no Marajó

Uma mulher foi detida e o filho dela, um adolescente de 16 anos, apreendido suspeitos de receptação na cidade de Portel, no Marajó. Conforme as informações policiais, a ação ocorreu na quinta-feira (10/10, durante rondas de rotina pelo bairro da Portelinha. O menor de idade estaria com um aparelho celular roubado que recebeu de presente da mãe.

Conforme as informações policiais, uma equipe da Polícia Militar realizava rondas por uma área do bairro que é popularmente conhecida como ponto de de intensa comercialização de drogas. No local, eles avistaram o adolescente de 16 anos, que teria tentado fugir e chegou a correr ao avistar a aproximação da viatura. No entanto, ele foi alcançado pelos agentes, que realizaram uma busca pessoal.

Na abordagem, inicialmente nada foi encontrado com o menor. Porém, os policiais notaram que o adolescente estava com o celular. Foi realizada a verificação no sistema da PM e os agentes constataram que o celular estava registrado como item produto de furto/roubo no banco de dados. Na ocasião, o adolescente informou que a mãe havia lhe dado o aparelho. Assim, os agentes foram até o endereço do menor. Na residência, a mulher relatou que teria comprado o aparelho por 200 reais, de um conhecido da área. Mãe e filho foram encaminhados para a delegacia, onde seriam realizados os procedimentos cabíveis.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.