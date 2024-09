Motorista que atropelou estudante de colégio particular em Belém ainda não se apresentou à polícia

Nesta segunda-feira, 2, a Polícia Civil do Pará (PCPA) informou que o motorista envolvido no atropelamento de Kaique Mesquita, de 16 anos, estudante de um colégio particular no bairro Batista Campos, em Belém, ainda não se apresentou às autoridades. O acidente, que levou à morte do adolescente, aconteceu na última sexta-feira, dia 30 a de agosto.

O motorista conduzia um ônibus da linha Pedreira-Condor quando atropelou o estudante que fazia a travessia no cruzamento da travessa dos Apinagés com a rua dos Tamoios. O acidente ocorreu por volta das 14h, e a morte do jovem foi confirmada pouco antes das 18h.

O corpo de Kaique Mesquita foi sepultado no último domingo (1).