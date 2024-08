Em Belém, velório de estudante atropelado por ônibus será em capela mortuária no Guamá

Até à tarde deste sábado (31/8), de acordo com amigos próximos, o corpo de Kaique Mesquita, de 16 anos, ainda não havia sido liberado pelo IML. O adolescente foi vítima de um acidente de trânsito, na sexta-feira (30/8), envolvendo um ônibus, no bairro de Batista Campos, em Belém.

O sepultamento está marcado para 10h, deste domingo (1º/9), conforme informou a família do adolescente em redes sociais.

Segundo a família, o sepultamento do estudante será no Seminário São Jorge no bairro da Marambaia. Kaique foi atropelado por um ônibus da linha Pedreira/Condor quando fazia a travessia no cruzamento da travessa dos Apinagés com a rua dos Tamoios, no bairro de Batista Campos. Ele era aluno do colégio Santa Rosa. A Polícia Civil investiga o ocorrido.