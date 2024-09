Corpo de idoso é encontrado com ferimento na cabeça em área rural de Itupiranga

O corpo de José Francisco de Sousa, 77 anos, foi encontrado na zona rural de Itupiranga, no sudeste paraense, no final da tarde do último domingo (1º). O idoso, que havia saído de casa por volta das 10h para ir até uma bomba de água, foi encontrado já sem vida próximo ao equipamento, apresentando um ferimento na cabeça.

Segundo informações da polícia, após notarem a ausência prolongada de José Francisco, familiares se mobilizaram para procurá-lo. O corpo foi encontrado ainda no domingo e levado pelos próprios familiares para a residência onde o idoso morava.

A Polícia Científica foi acionada para fazer a análise e remoção do cadáver. O trabalho dos peritos deverá ajudar a esclarecer a causa do ferimento e a dinâmica do ocorrido.

As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas, e a Delegacia de Polícia Civil de Itupiranga está conduzindo as investigações para apurar o que ocorreu, como informou a PC: “A Polícia Civil informa que solicitou perícias para auxiliar nas investigações da morte de José Francisco de Sousa, em Itupiranga”.