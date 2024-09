Discussão entre casal de motociclistas termina com piloto morto em Marabá

O jovem Fernando Vieira de Carvalho, de 26 anos, morreu após um acidente envolvendo uma motocicleta na tarde de domingo (1º/09), próximo ao “Bambuzal”, em Marabá, no sudeste do Pará. A namorada do rapaz, identificada apenas como Beatriz, segue hospitalizada. O estado de saúde dela não foi detalhado. A Polícia Civil está conduzindo a investigação para determinar as circunstâncias do acidente.

O acidente ocorreu por volta de 12h, quando Fernando, pilotando a motocicleta, perdeu o controle e colidiu com um poste de energia elétrica. De acordo com a Polícia Civil, o casal estava discutindo e nenhum dos dois utilizava capacete no momento do impacto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e transportou ambos ao Hospital Regional de Marabá. Fernando sofreu ferimentos graves e faleceu às 14h, apesar dos esforços médicos. Beatriz segue internada e, até o presente momento, não pôde prestar depoimento devido ao seu estado de saúde, segundo a polícia.