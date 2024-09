Tutora procura por cachorrinha desaparecida na Batista Campos, em Belém

A cachorrinha Jhully desapareceu na noite de sexta-feira (30/08), quando estava na travessa Padre Eutíquio, em frente a um shopping, no bairro de Batista Campos, em Belém. Desde então, Ynara Cunha Ferreira Amorim, a tutora da cadelinha, iniciou as buscas pelo animal e está divulgando o caso nas redes sociais. Ynara cedeu imagens da câmera de segurança que conseguiu em uma loja.

O vídeo mostra o momento em que um casal, ainda desconhecido, entra em um carro segurando Jhully. A Polícia Civil informou à reportagem do Grupo Liberal que “o caso foi registrado na Delegacia Virtual, e será apurado por meio da Seccional do Comércio”.

“Nós moramos ali nas redondezas do shopping. Por volta de 23h30, por um descuido, ela saiu de casa. Como ela já é senhora, idosa, ela está acostumada a andar ali pela frente de casa com a nossa supervisão. Dessa vez ela estava sozinha e foi andando em direção aquela área”, explicou a tutora Ynara.

A família acredita que o casal levou a cachorrinha Jhully ao vê-la sozinha na rua. “Chegado ali, aparentemente tinham um casal saindo do shopping. E ele​s viram ela sozinha e pegaram. O carro de aplicativo deles, aparentemente, já estava chegando. Então eles pegaram ela e entraram no carro. Ela é muito dócil, não morde e se dá com qualquer um”, diz Ynara.

Desde o desaparecimento de Jhully, a família tem feito buscas e solicitado imagens de câmera de segurança da área para auxiliar na localização da cachorrinha e do casal que pegou o animal.

“Conseguimos somente uma imagem do outro lado da rua que mostrava eles entrando no carro, mas a gente não conseguiu identificar a placa. Não temos informação nenhuma do paradeiro dela. Só sabemos que ela foi em direção à Presidente Vargas. Fizemos o boletim de ocorrência e fomos até o Ciop para pegar as imagens, mas a qualidade é muito ruim e não dá para ver a placa do carro também. Estamos espalhando as fotos dela pelo bairro e na internet”, lamentou a tutora.

Qualquer informação sobre a cadelinha Jhully pode ser repassada para a tutora Ynara pelo contato: 91 98484-0054.