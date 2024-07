Especialista dá dicas de petiscos e alimentos gelados para refrescar seu pet no verão

O verão amazônico se torna um período desafiador para pets, devido ao aumento das temperaturas. Uma maneira excelente de ajudá-los a se refrescar é oferecer alimentos gelados e saudáveis. Pet Chef há 4 anos, Taíssa Barbosa, confeiteira especializada nesse segmento, preparou e indicou algumas receitas fáceis e deliciosas para garantir que seu animal de estimação fique confortável e feliz nos dias quentes.

A especialista explica, que o primordial é sempre manter os cães e gatos hidratados. “Eu fiz sorvetes e biscoitos naturais, porque nada pode substituir a alimentação deles, então hidrate seu cachorro, hidrate seu gatinho e são com frutas e verduras que remetem ao verão”, conta.

Pet Chef Taíssa Barbosa - Foto: (Igor Mota / O Liberal)

Dicas da especialista

Iogurte de frutas vermelhas

O iorgurte é natural sem nenhum tipo de conservante, além de hidratar o animal, traz um gostinho a mais que eles adoram.

Biscoito de beterraba com maçã

Estes biscoitos são uma maneira deliciosa e saudável de mimar seu pet, eles são excelentes nessa época pois são feitos com ingredientes naturais e nutritivos.

Sorvete de coco com tapioca

O alimento é feito com leite do coco natural e se torna uma maneira deliciosa e saudável de refrescar cães e gatos nos dias quentes. Além de proporcionar uma alimentação diferenciada que seu animal vai adorar.

Sorvete de frutas vermelhas

Na composição contém mirtilo, amora e morango, o sorvete leva pedaços das frutas. As frutas vermelhas são ricas em antioxidantes, vitaminas e fibras, tornando esse sorvetes uma escolha nutritiva.

Sorvete de fígado crocante

O alimento além de aliviar o calor intenso, possui a proteína do fígado com a textura crocante, ótima pedida além de muito nutritiva.

Os alimentos mantém animais hidratados

Taíssa ainda explica que além dos alimentos serem refrescantes, eles vão manter os animais hidratados, como é o caso da beterraba. "Eles irão ficar hidratados e saciados. Por exemplo, se você vai para a praia e não quer que seu cachorrinho vá, coloca o alimento em um tapete específico para ele ficar lambendo, é um jeito de ele se entreter e ficar aliviado do calor, aliviado de ficar fora do seu ambiente natural e além de tudo, é saboroso para ele", diz.

Pet Chef Taíssa Barbosa - Foto: Igor Mota / O Liberal Pet Chef Taíssa Barbosa - Foto: Igor Mota/ O Liberal Pet Chef Taíssa Barbosa - Foto: Igor Mota/ O Liberal Pet Chef Taíssa Barbosa - Foto: Igor Mota/ O Liberal Pet Chef Taíssa Barbosa - Foto: Igor Mota/ O Liberal Pet Chef Taíssa Barbosa - Foto: Igor Mota/ O Liberal

Sobre a quantidade de vezes que o animal pode comer o alimento, a pet chef explica que o correto é dar 5% do total da alimentação diária. "Se o pet tem uma alimentação de 450 gramas por dia, eu vou dar apenas 5% do petisco ou alimento gelado, então eu dou uma colher. Eu só não posso fazer com que isso seja uma alimentação para trocar a alimentação natural deles. É como se a gente fosse tomar um picolé na praia, é uma sobremesa, um petisco, é só para se divertir", reforça.

A profissional ainda alerta que quando o tutor for procurar pelos alimentos, é muito importante verificar se o animal tem alergia a algo. "Cuidado com seu cachorro, cuidado co seu gato, essa é a época em que os animais estão mais propensos a ter alergia. E podemos não estar perto da nossa casa, podemos estar em algum balneário. Outra coisa que eu sempre indico, deixem seus animais sempre identificados, coloca uma plaquinha, coloca nem que seja na coleira, faz no acetato, escreve com uma caneta mas identifique seu animal", finaliza.