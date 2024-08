Vídeo: Corpo de Bombeiros resgata filhote de cachorro preso em tubulação de esgoto

O Corpo de Bombeiros Militar de Ribeirão Preto, em São Paulo, resgatou, na última sexta-feira (18), um filhote de cachorro que ficou preso em uma tubulação de esgoto. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento do resgate.

No vídeo, registrado e publicado no perfil do Instagram do 9º Grupamento, é possível ver três profissionais envolvidos na operação. Um dos bombeiros precisou entrar no bueiro para pegar o animal que estava preso.

Na legenda da publicação, os militares informaram: “O Corpo de Bombeiros foi acionado para uma ocorrência de resgate de um filhote de cachorro que estava preso dentro de uma tubulação de esgoto. Após uma operação cuidadosa, os bombeiros conseguiram resgatar o animal em segurança. O filhote foi prontamente entregue ao seu dono, que expressou grande alívio e gratidão pela ação rápida e eficiente da equipe de resgate.”

Os internautas lotaram os comentários com emojis de coração e palmas. “Heróis da vida”, elogiou um usuário. “Parabéns aos bombeiros”, comentou outro.

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)