Motorista é assassinado a tiros dentro do carro na rodovia do Tapanã

Um motorista identificado como Jhonny Marlon Farias da Silva, com idade ainda não divulgada, foi assassinado a tiros, no início da manhã deste sábado (09), por volta das 5h30, dentro do carro que dirigia, na rodovia do Tapanã, em frente ao residencial Jardim Bela Vida II, sentido Cordeiro de Farias, próximo à rodovia Augusto Montenegro, em Belém.

De acordo com policiais militares que estão no local do crime, o condutor parou para ajudar um ciclista conhecido dele, que, segundo populares, estava com problemas no pneu da bicicleta. No momento em que parou com o carro na rodovia, antes mesmo de descer do veículo, Jhonny foi alvejado pelos disparos por dois indivíduos não identificados que estavam de motocicleta. A vítima morreu na hora. O ciclista está no local. E a dupla suspeita fugiu.

Agentes da Polícia Civil já estão na área realizando a primeiras diligências. E a equipe da Polícia Científica chegou para a remoção do corpo por volta das 7h20.