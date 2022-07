Em Tucumã, adolescente tenta desapartar briga de casal e é assassinado à faca

Um adolescente de 13 anos foi assassinado a facadas, na madrugada da última segunda-feira (4), em Tucumã, município do sudeste paraense. A Polícia Civil investiga a morte do garoto, mas até então ninguém foi preso. Com informações do site Ze Dudu.

As informações sobre o homicídio são escassas. A polícia apurou com pessoas após o crime que o adolescente teria se envolvido em um desentendimento de casal, e enquanto tentava pôr fim à briga, o homem que discutia com a mulher, armado de faca, partiu para cima dele, desferindo os golpes sem que o menino tivesse chances de escapar.

A Polícia Civil ainda não conseguiu identificar o autor do assassinato. A Polícia Militar fez buscas na tentativa de detê-lo, mas também não conseguiu chegar até o autor do crime. A PC comunicou que iniciou o inquérito e está ouvindo testemunhas e familiares do adolescente.

A PC também recolheu imagens de câmeras de monitoramento do local próximo da ocorrência, na tentativa de chegar ao homicida. As diligências também devem prosseguir no município para a captura do acusado.