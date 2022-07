Caso Kairon: tudo o que se sabe sobre o assassinato do estudante de odontologia

O estudante de Odontologia Kairon Silva Melo, de 21 anos, foi assassinado a tiros no dia 22 de junho enquanto visitava a namorada, identificada como Nathalia Chaves. O crime aconteceu no condomínio Quinta dos Paricás, localizado no bairro Águas Negras, no distrito de Icoaraci, em Belém. Kairon foi abordado por dois homens em uma motocicleta e um deles sacou uma arma de fogo e fez vários disparos em direção à vítima. O jovem foi atingido por pelo menos oito tiros e morreu na hora. Inicialmente, o principal suspeito foi identificado como Arlindo Jesus Corrêa Neto, ex-companheiro de Nathalia e que já teria feito ameaças à Kairon. No entanto, ele não foi preso no dia do crime.

A vítima cursava o sétimo semestre de Odontologia. Nas redes sociais, amigos e parentes do rapaz fizeram homenagens e lamentaram a morte precoce dele. “Você sempre será lembrado pelo seu carisma, alegria e dedicação. Sempre tão prestativo e solícito com todos. Peço a Deus que lhe dê um bom descanso, para que possa amenizar a dor de sua família. E ainda, que a justiça seja feita. Sentiremos muito a sua falta”, diz uma das mensagens.

Na época, o caso gerou revolta nas redes com pedidos de justiça e postagens marcadas #JustiçaPorKairon. Um dia após a morte do estudante, o município de Baião, de 48 mil habitantes, no nordeste do Pará, parou para receber o corpo de Kairon Melo.

Vídeos foram compartilhados nas redes sociais onde é possível ver dezenas de homens e mulheres, em duplas, sobre motocicletas em também em carros, concentrados em uma área pública, à espera do corpo, para o início dos ritos funerários. A missa de sétimo dia foi realizada na Igreja Matriz, em Baião, no dia 28 de junho.

O caso seguiu um mistério e as equipes policias não chegaram a identificar quem seria o autor dos disparos ou o outro suspeito que estava na moto.

Prisão de Arlindo

Após 16 dias de investigação da Polícia Civil, Arlindo foi preso nesta sexta-feira (8), na Divisão de Homicídios (DH), bairro de São Brás, em Belém. O suspeito foi apontado como como mandante do crime contra Kairon.

De acordo com o delegado Xavier, da DH, Arlindo já estava preso desde 24 de junho por furto qualificado. Com relação ao Caso Kairon, o mandado de prisão foi expedido na última quinta-feira (7) e cumprido no dia seguinte. Por conta disso, o suspeito continuou preso. "Havia um mandado de prisão contra ele por furto qualificado. Nós cumprimos aquele mandado na época, em junho. Logo depois, diante das evidências foi solicitada a prisão temporária dele que foi deferida ontem e, hoje, demos cumprimento", explicou o delegado Xavier.

O acusado fazia parte de uma facção de Icoaraci. Ele também tinha outras passagens na Polícia, não apenas por furto e receptação, mas violência doméstica contra a moça com quem ele convivia, que era a namorada do Kairon. A jovem tem medida protetiva contra Arlindo. O suspeito é ex-companheira da moça com quem o estudante de odontologia se relacionava.

Ainda segundo o delegado, Kairon não tinha inimizades e era uma pessoa querida. O principal interessado na morte dele era o Arlindo, pois era a única pessoa que o ameaçava, segundo o delegado. Arlindo, Kairon e a moça que foi namorada deles estudavam juntos, na mesma sala, no curso de Odontologia em uma faculdade da capital. No dia em que houve a situação do café quente no rosto, Arlindo teria dito que "iria pegar Kairon", conforme detalhou o delegado.

Prints de conversas das redes sociais

Imagens e prints de conversas em redes sociais que apontam que ameaças divulgadas pela PC, após a prisão do acusado mostram Arlindo dizendo que quer vingança e que não iria descansar até matar o jovem. "Não me bato com polícia nem com justiça. Eu não estou nem aí se vou ser preso ou não. Só quero f* com o coração dela, assim como tá o meu. Minha parada é f* com a vida dela", diz um dos trechos das mensagens citadas pela polícia, atribuídas a Arlindo de Jesus.

Vingança amorosa

Tanto a garota, quanto o mandate do crime e Kairon faziam faculdade juntos. Frames de imagens de câmera de segurança, divulgadas pela PC mostram o momento em que o acusado jogou café quente no rosto de Kairon Melo, na faculdade onde eles cursavam Odontologia, em Belém. A data exata do registro não foi informada, mas, segundo o delegado Xavier, da Divisão de Homicídios (DH), aconteceu antes do crime que ceifou a vida da vítima, ocorreram várias ameaças como essa.

Mais dois suspeitos teriam participado do crime

A polícia investiga a participação de dois indivíduos, ainda não identificados, que seriam os executores do crime. De motocicleta, a dupla abordou a vítima e efetuou os disparos. O nome dos supostos envolvidos não foi divulgado. A PC continua na tentativa de prender os outros dois suspeitos que participaram do crime.

Arlindo levado até o sistema prisional

Arlindo foi conduzido ao sistema prisional, no início da tarde desta sexta-feira (08). A prisão é temporária, válida por 30 dias e pode ser prorrogada por mais 30 dias.