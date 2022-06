Baião se mobiliza à espera do corpo do estudante de odontologia Kairon Melo

Uma grande movimentação foi registrada na noite desta quinta-feira (23) no município de Baião, no Baixo Tocantins, frente à chegada do corpo de Kairon Melo, o estudante de odontologia, de 21 anos, assassinado com oito tiros na noite da última querta-feira (22), em Icoaraci, em Belém.

Em vídeos nas redes sociais foi possível ver dezenas de homens e mulheres, em duplas, sobre motocicletas, sobretudo, mas também em carros, concentrados em uma área pública, à espera do corpo, para o início dos ritos funerários.

Nesta quinta-feira, também houve uma forte mobilização nas redes sociais, com pedidos de Justiça e postagens marcadas com a hashtag #JustiçaPorKairon".

"A vida do Kairon e os sonhos dele valeram muito pouco. Eu espero que a Justiça seja feita, porque hoje não foi só uma vida que foi tirada, foi a vida de uma família inteira", postou a internauta Lívia Tayná, na página Baião Notícias no Facebook, por exemplo.