Caso Kairon: suspeito de mandar matar estudante é conduzido ao sistema prisional

Foi conduzido ao sistema prisional, no início da tarde desta sexta-feira (08), Arlindo de Jesus Corrêa Neto, suspeito de mandar matar a tiros o estudante de odontologia Kairon Melo, no dia 22 de junho, em um condomínio popular, em Icoaraci. Ele estava preso na Divisão de Homicídios (DH), bairro de São Brás, em Belém. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é ex-namorado da moça com quem Kairon estava se relacionando e faz parte de uma facção criminosa. Ele também tem passagem pela polícia pelo crime de violência doméstica.

De acordo com o delegado Xavier, da DH, Arlindo já estava preso desde 24 de junho por furto qualificado. Sobre o caso Kairon, o mandado de prisão foi expedido na última quinta (07) e cumprido nesta sexta-feira. Desta forma, Arlindo continuou preso. A polícia investiga a participação de dois indivíduos, ainda não identificados, que seriam os executores do crime. De motocicleta, a dupla abordou a vítima e efetuou os disparos.

