Motorista de caminhonete morre após colisão com carreta na BR-163 em Novo Progresso

O motorista de uma caminhonete, que foi identificado como Alan Gabriel Pereira Sousa, morreu após o veículo que ele conduzia colidir com uma carreta na BR-163, em Novo Progresso, sudoeste do Pará. O acidente ocorreu na quinta-feira (10/10), nas proximidades da comunidade de Carro Velho. Conforme as informações iniciais, o condutor da carreta foi levado para um hospital com ferimentos leves.

As imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo com a parte frontal completamente destruída. O impacto entre os dois veículos foi tão forte que a frente da carreta também ficou amassada. Pessoas que trafegavam pela área ainda tentaram ajudar no socorro das vítimas, mas Alan já estava morto. Um congestionamento se formou na área. O motorista da carreta passou mal ao ver a situação do acidente e foi encaminhado consciente e com ferimentos leves para um hospital de Castelo de Sonhos, distrito de Altamira, sudoeste do Pará.

De acordo com as testemunhas, o acidente teria ocorrido após Alan tentar fazer uma ultrapassagem na pista, ocasionando a colisão com a carreta que vinha no sentido contrário. Alan Gabriel seria funcionário de uma empresa de ferragens em Novo Progresso e estava saindo de Castelo de Sonhos para seguir ao município onde trabalhava.

A Via Brasil, concessionária responsável pela administração da rodovia, enviou equipes para ajudar no atendimento. A Polícia Militar e Civil também estiveram no local para realizar o registro e apuração do acidente. O corpo da vítima foi removido por uma funerária. A Polícia Civil também esteve no local para realizar os procedimentos cabíveis.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.