Jovem morre em acidente entre motocicleta e caminhonete na Transamazônica

Um jovem, identificado como Raifran Gomes da Silva, morreu após um acidente de trânsito, envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete no quilômetro 85 da rodovia Transamazônica, em Medicilândia, no sudoeste do Pará. A vítima pilotava a motocicleta. O motorista da ouro veículo não prestou socorro e é procurado pela polícia.

Segundo nota da Polícia Civil do Pará (PCPA), o acidente com morte foi registrado na sexta-feira, 28, depois que a corporação foi informada do óbito pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Raifran pilotava uma motocicleta e colidiu com uma caminhonete, sujo motorista não foi identificado ainda. Ele teria se evadido do local do acidente sem prestar socorro. Raifran morreu na hora.

As investigações seguem para apurar a dinâmica do acidente, além de identificar e prender o motorista da caminhonete. "Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações. Informações que auxiliem na apuração podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, 181", diz a Polícia Civil, em nota.