Motociclista morre após ser atingido por ônibus em Itaituba

Felipe Batista, de 23 anos, morreu em um acidente de trânsito na madrugada desta sexta-feira (11/10), em Itaituba, município no sudoeste do Pará. Ele conduzia uma motocicleta e transitava pela 29ª Rua, no bairro Piracanã, próximo a uma escola, quando um ônibus o atingiu.

Segundo o Giro Portal, o coletivo, supostamente, teria avançado o sinal vermelho antes de bater no rapaz. Além disso, após a colisão, há relatos de pessoas que tentaram roubar os pertences da vítima, enquanto ela estava jogada no chão da via, já morta, ainda de acordo com o Giro Portal. Porém, não há confirmação oficial se algum item do motociclista foi levado ou de prisões por conta dessa conduta.

Uma câmera de um circuito interno de segurança de um imóvel próximo registrou o caso, ocorrido às 5h09. As imagens são curtas, mas é possível ver nelas o momento da colisão. Felipe Batista foi arremessado com a batida, conforme mostra a filmagem.

Até o momento, as autoridades não informaram se o motorista do ônibus foi preso ou se foi liberado. Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o sinistro e aguarda retorno.