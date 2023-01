Motociclista desvia de colisão, bate em muro de residência e tem perna perfurada em Itaituba

Um acidente de trânsito deixou o motociclista Edivaldo Lisboa Menezes, de 28 anos, nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (13) com um objeto do veículo que pilotava cravado na perna dele. O caso ocorreu na 3ª rua com a travessão São José, no bairro Bela Vista, município de Itaituba, sudoeste do Pará. Com informações do Plantão 24 Horas News e Portal Giro.

Edivaldo trafegava em uma Honda/CB250F Twister, de cor azul, pela rua quando um veículo veio em sua direção. Ele teria tentado desviar e não colidir com o automóvel. O motociclista bateu no muro de uma residência e machucou a perna direita.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionada, por volta das 6h30, e prestaram socorro à vítima. Os agentes precisaram usar um aparelho de corte para retirar objeto que havia perfurado a perna dele. De acordo com o Sargento Soares, do Corpo de Bombeiros, a vítima teve um trauma penetrante, estava consciente, orientado e se queixava muito de dores na perna.

Após os atendimentos pré-hospitalares ele foi levado para o Hospital Regional do Tapajós (HRT), com o pedaço do objeto da moto ainda cravado em sua perna, para que o mesmo fosse retirado com a devida atenção médica.