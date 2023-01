Acidente de trânsito deixa um morto e outro ferido na PA-279, em Xinguara

Um acidente de trânsito, na PA-279, próximo a fazenda Santa Rosa, no município de Xinguara, no sudeste do Pará, resultou na morte de uma pessoa e deixou outra ferida nesta quarta-feira (4). Segundo testemunhas, ambos estavam em uma motocicleta quando foram atingidos por um caminhão, sendo lançados para fora da rodovia. Com informações da página Arauto de Sapucaia.

Informações preliminares apontam que os condutores da moto eram pai e filho. O pai, identificado pelo prenome Wanderley, faleceu no local do acidente. Ele trajava o uniforme de uma borracharia da cidade de Tucumã. Já o filho, que não teve o nome informado, foi socorrido e levado ao hospital por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele está consciente e fora de perigo.

A área do acidente foi isolada pela Polícia Militar do Pará (PMPA) para o trabalho da perícia. A Polícia Civil do Pará (PCPA) também compareceu ao local do acidente e registrou o boletim de ocorrência. O corpo da vítima foi encaminhado para necropsia no Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica do Estado do Pará (PCEPA), e posteriormente será liberado aos familiares. A investigação para apurar todas as circunstâncias do acidente segue em andamento na Polícia Civil.