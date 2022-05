Morte violenta é registrada no bairro da Pratinha, em Belém

Um homem, ainda desconhecido, foi morto de forma violenta na tarde desta quarta-feira (18), na passagem Samaúma com a Castanheira, no bairro da Pratinha, em Belém.

A Polícia Militar está no local para preservar a cena do crime. A reportagem apura mais informações sobre as circunstâncias do homicídio.

Acompanhe para mais informações.