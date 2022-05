Mototaxista é morto a tiros no Tapanã; polícia acredita em execução

O mototaxista Reinaldo Assis de Oliveira foi morto a tiros, na tarde desta quarta-feira (18), no bairro do Tapanã, em Belém. O homicídio foi registrado na rua Piçarreira com a travessa Maria de Nazaré, próximo da rodovia do Tapanã.

No local, a Polícia Militar foi informada que dois homens chegaram em uma moto e atiraram contra o rapaz. Os disparos foram direcionados para a cabeça da vítima, o que pode indicar uma execução, acredita a PM.

O mototaxista era morador de Marituba. Os policiais não informaram o que ele estaria fazendo no bairro onde foi assassinado.

Segundo caso

Também no bairro do Tapanã, um segundo homem, que não teve identidade divulgada, foi baleado. Ele foi socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros e levado para uma unidade hospitalar.