Criminosos invadem residência e matam sargento da PM com três tiros na cabeça, em Mosqueiro

Juscelino Cardoso Cepeda, sargento da reserva da Polícia Militar, teve sua casa invadida por criminosos, na manhã desta quarta-feira (18), na Estrada de São Francisco, no distrito de Mosqueiro, em Belém. Após ser baleado com três na cabeça, o militar foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Metropolitano, porém não resistiu e morreu no local, segundo informou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)., Com informações do site Ver-O-Fato.

Confira na íntegra a nota enviada pela PM:

“A Polícia Militar informa que no início da manhã desta quarta-feira (18), um sargento da reserva remunerada foi atingido por disparos de armas de fogo, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Equipes do 25º Batalhão e do Comando de Missões Especiais (CME) estão no distrito realizando buscas para localizar e prender os suspeitos. O Centro de Atenção Psicossocial da Polícia Militar (Ciap) presta apoio ao policial e seus familiares.”

Matéria em atualização. Acompanhe para mais informações