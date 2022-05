Suspeitos de envolvimento na morte de sargento da PM morrem em troca de tiros, em Mosqueiro

Dois suspeitos de envolvimento na morte do sargento Juscelino Cardoso Cepeda, da reserva da Polícia Militar do Pará, foram mortos no início da tarde desta quarta-feira (18), durante uma troca de tiros com a polícia, no bairro do Carananduba, em Mosqueiro, distrito de Belém.

VEJA MAIS

Militares do 25º Batalhão informaram que os suspeitos chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Pelo menos cinco criminosos estariam envolvidos no atentado ao PM, na manhã desta quarta-feira. Os bandidos teriam invadido a residência do militar e efetuado, pelo menos, três disparos na cabeça dele.

Juscelino foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Metropolitano, em Ananindeua, mas não resistiu e morreu horas depois de dar entrada na unidade de saúde. Ainda de acordo com o 25º Batalhão, três suspeitos possivelmente fugiram por vias fluviais e permanecem foragidos. Buscas continuam sendo realizadas para localizá-los.