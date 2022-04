Sargento da PM é morto e dois civis ficam feridos, em Ananindeua

Um sargento da Polícia Militar do Pará foi morto, na noite desta segunda-feira (18), no bairro do Aurá, em Ananindeua. O crime aconteceu em um bar chamado "Botequim", localizado na esquina da Primeira Rua com a Segunda Travessa. Na ação, dois civis foram atingidos e estão com ferimentos.

De acordo com o comandante PM Mariuba, o sargento PM Francinaldo é morador do bairro do Aurá, estava à paisana e bebia com outras três pessoas no bar da esquina. Em certo momento, um carro branco chegou, homens desceram e partiram para cima da mesa do sargento, que foi atingido pelos tiros e morreu no local.

Dos três civis atingidos, um espapou ileso e os outros dois foram atingidos pelos disparos. As vítimas foram levadas para atendimento no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência em Ananindeua. Equipes das polícias Civil, Militar e Científica estão no local.