Menina desaparecida em Anajás: principal suspeito se entrega à Justiça

O homem identificado como Renan Braga, apontado como o principal suspeito de desaparecer com a menina Elisa Ladeira Rodrigues, de dois anos, no município de Anajás, se entregou às autoridades na tarde desta sexta-feira (22). Conforme divulgado pelo Ministério Público do Pará, o advogado do suspeito entrou em contato com o Promotor de Justiça de Anajás, Harrison Bezerra, comunicando que o procurado desejava se entregar.

Renan foi apresentado à polícia na Comunidade do Zinco, zona rural de Anajás, no Arquipélago do Marajó. Ele havia escapado das autoridades na tarde da última quarta-feira (20), durante a tentativa de reconstituição do caso. Mesmo estando com as mãos algemadas para frente ele conseguiu despistar os agentes e fugir, passando a ser procurado pelas polícias Civil e Militar e também por moradores do município.

Após a informação de que Renan iria se entregar, foi montada uma força-tarefa com equipes do MPPA, Polícia Civil, CPR 12 – Breves, BOPE, Bombeiros Militar e Grupamento Fluvial. O promotor de Justiça e demais integrantes das forças de segurança do Estado se dirigiram à Vila Carmelo, na comunidade do Zinco, onde o suspeito foi apresentado.

De acordo com o Portal Notícias Marajó, Renan estaria acompanhado por familiares e foi colocado em um local seguro. Ele também estaria tomando uma medicação intravenosa para se recuperar da fuga. A expectativa é que ainda no sábado (23) pela manhã o suspeito seja encaminhado para Breves ou para Belém. Já a força-tarefa permanecerá na região para tentar encontrar a criança.

Leia a nota do MPPA na íntegra:

"O Ministério Público do Estado informa que o advogado do principal suspeito do caso de desaparecimento da menina de 2 anos, em Anajás, entrou em contato com o Promotor de Justiça de Anajás, Harrison Bezerra, comunicando que o procurado desejava se entregar.

Com isso, foi montada uma força-tarefa (Ministério Público do Estado, Polícia Civil, CPR 12 – Breves, BOPE, Bombeiros Militar, e Grupamento Fluvial). O Promotor de Justiça Harrison Bezerra e demais integrantes da FT se dirigiram à Vila Carmelo, onde o suspeito foi apresentado às autoridades", comunica a assessoria do MPPA.