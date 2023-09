Buscas por menina desaparecida, em Anajás, chegam ao quarto dia

As buscas pela pequena Elisa Ladeira Rodrigues, de apenas dois anos, continuam pelo quarto dia, em Anajás, na ilha do Marajó. Nesta quarta-feira (20), houve reforço policial na força-tarefa montada no município. Equipes da Divisão de Homicídios de Belém foram deslocadas para a cidade e dão apoio ao trabalho da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Ministério Público e voluntários. Dois homens foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o desaparecimento da criança, como informou a PC na última terça-feira (19).

De acordo com informações policiais, esses homens foram levados nesta quarta-feira (20) para participar de uma espécie de reconstituição do caso. Durante o procedimento, um dos suspeitos, identificado apenas pelo prenome Fabiano, fugiu por uma área de mata e, até o​ final do dia, não havia sido localizado. A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil para obter um posicionamento acerca da fuga, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.

Segundo o site Notícia Marajó, a suspeita das autoridades policiais é de que Elisa tenha sido morta e enterrada perto do local onde desapareceu.