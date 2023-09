Menina desaparecida em Anajás: suspeito foge durante reconstituição

Um homem identificado como Renan, principal suspeito pelo desaparecimento da menina Elisa Ladeira Rodrigues, conseguiu escapar das forças de segurança que faziam a reconstituição do caso na Comunidade do Zinco em Anajás, no Arquipélago do Marajó, na última quarta-feira (20). Segundo a Polícia Civil informa que o caso é investigado sob sigilo pela delegacia de Anajás com o apoio da Divisão de Homicídios em Belém. Com informações do site Notícia Marajó.

Elisa Rodrigues continua desaparecida desde sábado (16) e as buscas seguem sendo feitas por uma força-tarefa. De acordo com testemunhas, o suspeito fugiu durante a tentativa de reconstituição. Ele estaria algemado com os braços para a frente e teria se aproveitado de um momento de distração e fugido para a floresta. Renan conseguiu deixar a equipe de segurança para trás e ainda não foi localizado.

A equipe que conduzia a reconstituição era composta por policiais civis da Divisão de Homicídios de Belém, um bombeiro e pilotos do helicóptero do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp). Agora, o policiamento está sendo reforçado para tentar recapturar o suspeito. A Polícia Militar teria se oferecido para reforçar a segurança durante a reconstituição, mas teria sido dispensada.

Renan é o principal suspeito pelo desaparecimento de Elisa. Ele foi detido na terça-feira (19) à noite e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Anajás. O segundo suspeito detido, conhecido como Fabiano, foi interrogado e liberado após as investigações apontarem que ele não teria envolvimento com o desaparecimento da criança.