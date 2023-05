MC Anjinho é preso após agredir dançarina com golpe de capacete em Belém

​Leonardo do Nascimento Fernandes, conhecido artisticamente como MC Anjinho, depois de agredir uma mulher com um golpe de capacete de moto. A Polícia Civil investiga o caso. A prisão foi efetuada no último domingo (28), na Grande Belém.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que a vítima chegou a desmaiar. A mulher, uma dançarina, foi socorrida para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Em seguida, procurou uma delegacia especializada para denunciar o crime. O artista foi preso dentro da casa dele e negou o crime aos policiais.

A dançarina usou as redes sociais para esclarecer que n​​ão tinha nenhum relacionamento com o agressor, mas, ainda assim, ele sentia ciúmes dela. “Era uma pessoa que se dizia meu melhor amigo, e Deus o livre se alguém mexesse comigo. Era uma pessoa totalmente diferente dessa pessoa que ele demonstrou”, disse.

A agressão teria ocorrido depois que um homem passou a seguir a dançarina nas redes sociais. O MC e a vítima estavam em uma festa, da qual foram embora juntos. Tudo teria acontecido em frente à residência da mulher.

Após agredi-la, Leonardo só teria ido embora ao notar que um homem do outro lado da rua presenciava o ocorrido. O MC teria fugido levando o celular da vítima, o qual ainda teria sido formatado por ele.

A reportagem tenta localizar a defesa do rapaz.