'Amandinha do hot' denuncia marido por agressão física: 'Abriu uma brecha na minha cabeça'; vídeo

A influencer paraense “Amandinha do hot”, que divertiu a internet com seu jeito bem-humorado de vender hot-dog, usou as redes sociais para denunciar que foi vítima de agressão física e verbal do marido, conhecido como “Alanzinho”. A violência teria ocorrido na madrugada deste domingo (28), na casa do casal no bairro do Jurunas, em Belém, após eles retornarem de uma festa.

VEJA MAIS

“Ontem a gente foi lá para o [festa do] DJ Elison. [Na volta] Ele surtou, quebrou a porta… [Ele] está para a rua. Me acertou com aqueles copos, abriu uma brecha na minha cabeça. Partiu para a agressão, eu não aceito mais”, disse a influenciadora, que apareceu nos Stories do Instagram com um curativo na região da cabeça.

De acordo com a vendedora de lanches, durante dez anos de relacionamento, foram diversos os episódios de xingamentos. Conforme relatou, ela tinha seu sucesso na internet constantemente desmerecido pelo companheiro. “Ele não é desse tipo de pessoa boazinha comigo não, só eu sei o que passo dentro de casa. (...) Ele gritou na minha cara que ia destruir o meu sonho, destruir minha carreira, só palavras feias”, descreveu.

A dona dos bordões “salsicha pula para fora do pão” e “quer um completo?” viralizou na web no final do ano passado, após ser filmada pela sua vizinha e também influencer, Leona. Rapidamente, Amanda saiu do anonimato e se tornou um dos maiores sucessos da internet. Em alguns vídeos, inclusive, o marido aparecia ajudando a carismática autônoma na barraca de lanches. Segundo ela, porém, a realidade era bem diferente do que foi mostrado nas redes sociais.

“Ele não me ajuda na barraca, nas vendas… Eu tenho que briga para ele descer as coisas, ele quer acordar meio-dia. E tudo que aconteceu na barraca foi através da minha fé e do meu esforço. Moro dez anos com ele, uma pessoa que não quer nada. Hoje era para ele estar aqui, mas não, está pela rua, querendo beber. E eu aqui vou fazer a entrega dos lanches”, contou.