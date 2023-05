Padrasto é preso suspeito de abusar sexualmente da própria enteada de 16 anos

​Um homem foi nesta quinta-feira (25), no município de Santa Bárbara, por estupro de vulnerável, praticado contra a própria enteada, uma adolescente de 16 anos que supostamente era abusada desde os 13. As investigações da Polícia Civil apontam que a vítima relatou a suposta violência para a direção da escola onde estudava, que posteriormente comunicou aos familiares da adolescente.

Ainda conforme as investigações, a vítima morava com a avó materna, e os abusos possivelmente ocorriam sempre que a adolescente ia passar as férias escolares para a casa de sua mãe e seu p​​adrasto.

Ao ser confrontado pela família da vítima, o suspeito teria fugido da residência onde vivia. De acordo com as investigações, a adolescente tinha medo de contar sobre a violência sofrida e sua mãe não acreditar.

A denúncia do caso foi formalizada na Delegacia de Polícia Civil de Santa Bárbara, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém. Diligências foram realizadas e o mandado de prisão preventiva contra Moisés, expedido pela Vara Criminal da Comarca de Benevides, foi cumprido nesta quinta-feira pela equipe de policiais civis daquela unidade.

Segundo a polícia, Moisés foi localizado em via pública e não ofereceu resistência à prisão. Ele foi submetido aos procedimentos legais cabíveis e encaminhado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), onde está à disposição do Poder Judiciário.