Marido simula assalto, mata esposa com tiro na cabeça e é preso

Adriano Forgiarini, de 37 anos, foi preso nesta sexta-feira (26), em São Miguel do Iguaçu, no interior do Paraná, suspeito de assassinar a própria esposa, Jaqueline Rodrigues Pereira, também de 37 anos. O homem foi localizado escondido em um hotel da cidade, após a Justiça expedir mandado de prisão preventiva por feminicídio.

O crime aconteceu no dia 13 de setembro. Inicialmente, o caso foi tratado como um assalto seguido de morte. Jaqueline foi encontrada morta na área externa da residência do casal, com um tiro na cabeça. Adriano também apresentava ferimentos por arma de fogo e chegou a ser internado em estado grave, o que reforçou a versão de que ambos teriam sido vítimas de criminosos.

No entanto, as investigações apontaram que o ferimento em Adriano foi provocado por ele mesmo, em uma tentativa de dar credibilidade à falsa narrativa de assalto.

Família em choque

A família de Jaqueline Rodrigues, que havia vencido um câncer de mama em março deste ano, ficou abalada com a revelação de que o marido era o autor do crime. O casal estava junto havia 12 anos.

“A relação deles parecia muito tranquila. Eles viviam bem, não havia violência. No começo não desconfiávamos que fosse ele o autor do crime, mas as provas surgiram e foi muito difícil acreditar”, contou uma sobrinha da vítima.

Ainda não há informações sobre a motivação do feminicídio. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do suspeito preso.