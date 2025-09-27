Jovem de 19 anos é encontrado morto no Rio Arraia em Jacundá

O corpo de um jovem de 19 anos foi encontrado por moradores do bairro Boa Esperança, em Jacundá, no início da tarde de sexta-feira (26). A vítima identificada como Lafaeth Pires da Silva foi encontrado boiando nas águas do Rio Arraia. A Polícia Civil já identificou um suspeito, que está sendo procurado.

O suspeito, conhecido como Lesão, teria discutido com a vítima após uma bebedeira em grupo. Após o desentendimento, ambos desapareceram do bairro e não foram mais vistos, segundo o portal Correio de Carajás.

O corpo foi localizado na tarde de sexta-feira, quando emergiu nas águas do rio. O Instituto Médico Legal (IML) de Marabá realizou a remoção para exames periciais. A causa da morte ainda não foi oficialmente confirmada. Entretanto, indícios apontam que Lafaeth tenha sido vítima de esfaqueamento. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil da Delegacia de Jacundá.