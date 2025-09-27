Capa Jornal Amazônia
Motociclista morre em acidente de moto em Tomé-Açu

Acidente ocorreu na manhã deste sábado (27), no distrito de Forquilha, após um carro vermelho bater na moto

O Liberal
fonte

O motociclista Alessandro Lima morreu no local após carro bater na traseira da sua moto, em Tomé-Açu. (Reprodução Redes Sociais)

Um motociclista morreu em um acidente de trânsito na manhã deste sábado (27), no município de Tomé-Açu. Alessandro Lima morreu após o grave acidente, que ocorreu por volta das 06h30, na avenida principal do distrito da Forquilha.

A vítima seguia para o trabalho na motocicleta quando reduziu a velocidade para atravessar uma lombada. Nesse momento, um veículo de cor vermelha colidiu violentamente contra a traseira da moto, arremessando Alessandro para debaixo de um caminhão-baú que trafegava na via. O pneu traseiro do caminhão passou por cima da cabeça do motociclista, que morreu na hora.

De acordo com testemunhas, o condutor do automóvel responsável pela batida fugiu sem prestar socorro. Até o momento, não há informações oficiais sobre a identificação do motorista.

A Polícia Civil investiga o caso e busca imagens de câmeras de segurança e relatos de moradores para localizar o veículo envolvido. O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

