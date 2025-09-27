Polícia prende suspeito de roubo de mais de 500 medalhas de paratleta

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (26) um suspeito de roubo de mais de 500 medalhas do paratleta Guilherme Murosaki, em Itapetininga (SP). O crime ocorreu em janeiro deste ano e a prisão faz parte da Operação Vila Nastri, realizada na região do Butantã, em São Paulo, que cumpriu seis mandados de busca e apreensão e duas ordens de prisão temporária.

O roubo aconteceu em 17 de janeiro, quando três criminosos invadiram a residência do paratleta. Durante a ação, o pai de Guilherme, de 63 anos, e uma funcionária, de 55 anos, foram amarrados enquanto os assaltantes levavam televisores, celulares, joias, dinheiro, barraca de acampamento, furadeira, cobertores e mais de 500 medalhas conquistadas pelo atleta ao longo de cerca de 20 anos de carreira.

Segundo a Polícia Civil, um dos suspeitos foi capturado durante a operação, enquanto outro segue foragido. As investigações estão sendo conduzidas pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Itapetininga, com apoio do Garra-DOPE. O terceiro envolvido ainda não foi identificado.

O paratleta Guilherme Murosaki, de 35 anos, colecionava as medalhas há mais de 20 anos, sendo o maior prejudicado pelo roubo que causou grande repercussão.