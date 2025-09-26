Corpo de homem desaparecido é encontrado amarrado em área de mata em Belém

O corpo de Leandro Paes dos Santos, de 30 anos, foi encontrado nesta sexta-feira (26/9), amarrado em uma área de vegetação que fica próxima da avenida João Paulo II, no bairro de Souza, em Belém. De acordo com as autoridades, o pai relatou que a vítima estava desaparecida desde quarta-feira (24/9) e que o carro de Leandro havia sido encontrado na quinta (25/9), na Rua Mariano, com um celular no interior do automóvel.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e as polícias Científica, Civil e Militar foram acionados ao caso. No momento, não há detalhes das circunstâncias da morte de Leandro.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.