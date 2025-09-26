Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Corpo de homem desaparecido é encontrado amarrado em área de mata em Belém

O pai da vítima relatou que o carro do filho foi encontrado na quinta-feira (25/9), com o celular dele no interior do automóvel

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra curiosos e uma viatura da Polícia Militar próximos ao local onde o corpo foi encontrado. (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

O corpo de Leandro Paes dos Santos, de 30 anos, foi encontrado nesta sexta-feira (26/9), amarrado em uma área de vegetação que fica próxima da avenida João Paulo II, no bairro de Souza, em Belém. De acordo com as autoridades, o pai relatou que a vítima estava desaparecida desde quarta-feira (24/9) e que o carro de Leandro havia sido encontrado na quinta (25/9), na Rua Mariano, com um celular no interior do automóvel.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e as polícias Científica, Civil e Militar foram acionados ao caso. No momento, não há detalhes das circunstâncias da morte de Leandro.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

corpo de homem desaparecido

encontrado amarrado

área de mata

belém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Corpo de homem desaparecido é encontrado amarrado em área de mata em Belém

O pai da vítima relatou que o carro do filho foi encontrado na quinta-feira (25/9), com o celular dele no interior do automóvel

26.09.25 13h50

POLÍCIA

PC prende trio suspeito de agredir homem até a morte em Juruti

Conforme a Polícia Civil, mesmo após perder a consciência, a vítima continuou apanhando dos suspeitos

26.09.25 13h36

POLÍCIA

Ladrão invade e rouba casa de madrugada no Curió Utinga

Ladrão roubou bicicleta, som, televisão e até compras de supermercado da geladeira

26.09.25 12h02

POLÍCIA

Idoso morre após acidente com ônibus do TFD de prefeitura de Nova Esperança do Piriá

O corpo do idoso ficou preso nas ferragens do ônibus que se acidentou na madrugada de sexta-feira (26), na rodovia PA-124

26.09.25 11h36

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

SENTENÇA

Lutador que assassinou a ex-esposa com ‘mata-leão’ é condenado a 22 anos de prisão em Ananindeua

A sentença foi proferida na madrugada desta sexta-feira (26)

26.09.25 8h48

PRESOS

Quatro pessoas são presas suspeitas de descarte irregular de lixo em Belém

Três suspeitos foram detidos no bairro da Terra Firme e uma no bairro do Guamá

26.09.25 9h57

JUSTIÇA

Julgamento de lutador acusado de matar a ex-esposa entra pela madrugada em Ananindeua

De acordo com as investigações, Danielle Rocha Goyana foi morta por estrangulamento, após sofrer uma sequência de agressões físicas 

26.09.25 0h17

POLÍCIA

Corpo de homem desaparecido é encontrado amarrado em área de mata em Belém

O pai da vítima relatou que o carro do filho foi encontrado na quinta-feira (25/9), com o celular dele no interior do automóvel

26.09.25 13h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda