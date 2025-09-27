Quatro são presos suspeitos de esquartejar jovem em Jacundá

Um crime chocou a cidade de Jacundá, na última sexta-feira (26), no sudeste do Pará. A Polícia Militar encontrou o corpo esquartejado de uma jovem de 22 anos, identificada como Ketlen. Quatro suspeitos foram presos e estão sendo investigados pelo crime.

O corpo da jovem foi localizada dentro de dois sacos de fibra, no interior de uma residência na Rua Uruará, no bairro Alto Paraíso II, por volta das 19h.

A Polícia Militar também encontrou quatro suspeitos no local, identificados como Cândida dos Santos Pinheiro, Dharcy dos Santos Silva, Carlos Alberto Gomes Leite e João Batista Souza Ferreira.